У Києві показали виставу за культовою повістю Миколи Гоголя

У Києві вкотре показали виставу Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом". Щоправда, у незвичному форматі.

Долю головних героїв культової повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом" знає, напевно, кожен. Дійових осіб модернізують, створюють сучасне оформлення, декорації.

Актори театру "Маскам Рад" вирішили обійтися без сцени. Проте режисер Інна Гончарова, переконана: класика таких втручань не потребує.

Ми намагалися зробити цю виставу максимально близькою до тексту Гоголя, і це її особливість, ми намагалися зберегти мову, стиль між українською та російською мовою,

– режисер вистави "Ніч перед Різдвом" Інна Гончарова.

Передноворічна Диканька милує око і дорослим і дітлахам. А герої з українського села давно стали невід'ємною частиною зимових свят.

Читайте також: Різдвяна шопка стала "живою" у Львові

З цією виставою трупа неодноразово гастролювала за кордоном, побували у Польщі та Болгарії. Усюди збирали аншлаги.