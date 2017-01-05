У Києві розгромили холодильники з їжею для бідних

У Києві вандали зламали холодильник, де небайдужі залишали їжу для бідних.

Про це у Facebook написала киянка Ольга Килимник.

Активісти встановили холодильник для обміну їжею біля станції метро "Академмістечко" наприкінці грудня. Спершу з холодильника вкрали всі полички, а 4 січня відламали двері.

Ми 4 рази залишали в ньому продукти, раділи, що допомагаємо людям. Їжу дуже швидко забирали, протягом декількох годин. Через пару днів з холодильника вкрали всі полички, і ось сьогодні – таке. Хтось вирвав двері, розколупав, щоб дізнатися, чи можна щось здати в пункт прийому металу. Хоча на холодильнику чітко написано, що нічого цінного в ньому немає, він дуже легкий, по суті один корпус,

– написала Килимник.

Активісти встановили п'ять таких холодильників у столиці, але дуже скоро їх понищили вандали.