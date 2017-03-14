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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

У Києві встановлять монумент Свободи

15:08, сьогодні 55 Читать новость на русском

У Києві з’явиться пам'ятник Симону Петлюрі та монумент Соборності. Їх спорудять в рамках проекту "100 років боротьби – Українська революція".

Мета проекту – розповісти про становлення Української Народної Республіки у першій половині ХХ століття.

"Сьогодні ми маємо абсолютно переосмислити події столітньої давнини і перетворити їх на перемогу, на сильну сторону українців, на розуміння, що саме було зроблено не правильно. Тому що були лідери, були люди, які боролися за Україну, було розуміння чого ми хочемо. не було ключового – єдності", – зазначив держсекретар міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

Проект триватиме три роки і в його рамках проведуть міжнародні конференції, документальні фотовиставки, організують соціальну рекламу і навіть створять дитячу гру за мотивами українського відродження.

На реалізацію задуманого з держбюджету цього року вже виділено 3,5 мільйони гривень.

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Нагадаємо, День Соборності в Україні відзначають 22 січня. Саме в цей день у 1919 році в Києві було проголошено Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Теги: Київ Історія Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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