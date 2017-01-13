У Києві запрацювало безкоштовне таксі
12:11, сьогодні 445 Читать новость на русском
За допомогою соціальної служби Києва можна безкоштовно доїхати на навчання, до лікарні на спеціально облаштованій машині.
У семикласників столичної спецшколи "Надія" користуються соціальним авто.
У центрі, що надають такі послуги понад тисяча клієнтів по всьому Києву. Щоб скористатися послугою, потрібно зареєструватися – подати документи на підтвердження хвороби. Саме ж авто треба замовляти за кілька днів.
Читайте також: Ліванський стоматолог безкоштовно лікує українських бійців на передовій
Наразі влада Києва купила 20 нових мікроавтобусів, які мають спеціальне обладнання для візків. За це місто виклало 30 мільйонів гривень. Тепер це половина автопарку служби, решта соціальних машин не облаштовані.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей23 жовтня 2016 , 21:24 4
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу9 січня , 09:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада 2016 , 11:00
Коментарі