У Києві запрацювало безкоштовне таксі

За допомогою соціальної служби Києва можна безкоштовно доїхати на навчання, до лікарні на спеціально облаштованій машині.

У семикласників столичної спецшколи "Надія" користуються соціальним авто.

У центрі, що надають такі послуги понад тисяча клієнтів по всьому Києву. Щоб скористатися послугою, потрібно зареєструватися – подати документи на підтвердження хвороби. Саме ж авто треба замовляти за кілька днів.

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Наразі влада Києва купила 20 нових мікроавтобусів, які мають спеціальне обладнання для візків. За це місто виклало 30 мільйонів гривень. Тепер це половина автопарку служби, решта соціальних машин не облаштовані.