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У Львові представили найповніше видання "Кобзаря"

21:25, сьогодні 24 Читать новость на русском
Палітурка нового
Палітурка нового "Кобзаря"

Мовознавець Микола Зубков упродовж 8 років збирав необхідний матеріал для публікації.

Філолог витратив не один рік для вичитки рукописів та діаспорних видань творів Тараса Шевченка, щоб повернути українській нації втрачене.

За царських часів цензурували літературу імперії, а більшовики викидали згадки про Бога, яких у Шевченка чимало. Тому часто слова заміняли, інколи вирізали цілі рядки.

Ми читаємо у "Кобзарі": " і усміхнулася небога, прокинулась, нема нікого". А у Шевченка: "а діточки обід несуть, та йдучи колоски збирають, мов тая доленька святая, мов яноголяточка ідуть". Цих рядків ніде нема. Я розумію, що цього не було в радянський час. Чому тепер їх не повернути?
– повідомив мовознавець Микола Зубков.

Упорядник "Кобзаря" заявив, що Шевченка таким чином перетворювали на радянського революціонера із непритаманними йому рисами.

Читайте також: Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія

Теги: Україна Тарас Шевченко Львів Література книговидання
Джерело: 24 Канал
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