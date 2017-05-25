У Львові розпочався V Lviv media forum

П'ятий Медіа форум у Львові – рекордний. Він зібрав 110 спікерів та 850 учасників – це найбільше за всю історію події. Усі вони говоритимуть про нові виклики у журналістиці.

З року в рік медіафорум підтримують дипломатичні представництва США та ЄС в Україні. Адже вважають, що українські ЗМІ мають розвиватися і змінюватися для суспільства.

"Без вільних медіа неможливо модернізувати українське суспільство. І ми знаємо що українці хочуть бути відкритими і щоб їхня нація процвітала. Це може бути завдяки вільним медіа тому для нас так важливо їх підтримувати", – заявив глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

Триватиме медіафорум у Львові три дні – до суботи 27 травня.

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