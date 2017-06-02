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У Москві випав сніг: росіяни діляться зовсім не літніми фото

12:15, сьогодні 2665 Читать новость на русском
Сніг у Москві сьогодні, 2 червня 2017 року
Сніг у Москві сьогодні, 2 червня 2017 року / eurasiadiary.com

У центрі Москви 2 червня випав мокрий сніг. Синоптики прогнозують на п’ятницю у столиці Росії 12-14 градусів тепла.

Про те, що у Москві випав сніг, повідомляє кореспондент "Інтерфаксу" з району Київського вокзалу і Площі Європи.

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Метеорологи попереджають, що протягом дня в Москві збережеться сильний вітер. "З 8:00 до 21:00 в Москві очікується сильний вітер з поривами 15 м/с і вище", – сказали у метеобюро.

За даними Гідрометцентру Росії, в Москві прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с, місцями можливі пориви 12-17 м/с. Погода буде хмарна, місцями пройде невеликий дощ, температура повітря не перевищить 12-14 градусів.

Росіяни в соцмережах активно обговорюють зимову погоду посеред літа і викладають фото у соцмережі.

У Москві випав сніг 2 червня
У Москві випав сніг, червень 2017

У Москві випав сніг 2 червня
Сніг у Москві 2 червня

Нагадаємо, останнім часом погода в Москві зовсім не відповідає порі року. Ураган у Москві 29 травня забрав життя 16 людей в Москві і Московській області. Внаслідок урагану загинув українець. Госпіталізованими залишаються понад 100 постраждалих. Крім того, повалено кілька тисяч дерев та пошкоджено покрівлі понад 140 багатоповерхових житлових будинків і адміністративних будівель.

Теги: Новини Росії Москва Погода
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