У Москві випав сніг: росіяни діляться зовсім не літніми фото

У центрі Москви 2 червня випав мокрий сніг. Синоптики прогнозують на п’ятницю у столиці Росії 12-14 градусів тепла.

Про те, що у Москві випав сніг, повідомляє кореспондент "Інтерфаксу" з району Київського вокзалу і Площі Європи.

Читайте також: Синоптики спрогнозували, якою буде погода на все літо

Метеорологи попереджають, що протягом дня в Москві збережеться сильний вітер. "З 8:00 до 21:00 в Москві очікується сильний вітер з поривами 15 м/с і вище", – сказали у метеобюро.

За даними Гідрометцентру Росії, в Москві прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с, місцями можливі пориви 12-17 м/с. Погода буде хмарна, місцями пройде невеликий дощ, температура повітря не перевищить 12-14 градусів.

Росіяни в соцмережах активно обговорюють зимову погоду посеред літа і викладають фото у соцмережі.



У Москві випав сніг, червень 2017



Сніг у Москві 2 червня

Погода,вы сошли с ума?

Снег,снег...

За окном мелкий снег летит

Москва,Москва прохладная

Холодная и сумрачная

Ла ла

Мои стихи это бред — Фиолетовый поросёнок (@CristiGinger) 2 июня 2017 г.

Просыпаешься такой летом, подходишь к окну, потягиваешься и ох*ев*ешь от происходящего. Мокрый снег и солнце. Москва 2.06.2107. — It's True Dota (@TrueDota) 2 июня 2017 г.

Москва. 2 июня. Снег. Всё в порядке, ничего необычного... ? — Настасья (@Nastyadomra) 2 июня 2017 г.

Москва +8 и мокрый снег. Держитесь там))) — Сергей Запорожский (@serzaporozhskiy) 2 июня 2017 г.

Мокрый снег выпал в районе Киевского вокзала и площади Европы в Москве https://t.co/yHhAzimCOv pic.twitter.com/Nqrnu0CR0f — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 2 июня 2017 г.

Нагадаємо, останнім часом погода в Москві зовсім не відповідає порі року. Ураган у Москві 29 травня забрав життя 16 людей в Москві і Московській області. Внаслідок урагану загинув українець. Госпіталізованими залишаються понад 100 постраждалих. Крім того, повалено кілька тисяч дерев та пошкоджено покрівлі понад 140 багатоповерхових житлових будинків і адміністративних будівель.