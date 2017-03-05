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У нас зараз свят більше, ніж було в Радянському Союзі, – Бекешкіна

08:00, сьогодні 1227 Читать новость на русском
Святкувати 8 березня чи ні?
Святкувати 8 березня чи ні? / Фото з відкритих джерел

Надмір вихідних днів в Україні утворився через те, що країна й досі відпочиває в успадковані з Радянського Союзу дати.

Про це соціолог Ірина Бекешкіна розповіла 24 Каналу, коментуючи інформацію про доцільність відміни вихідного дня 8 березня.

Не стоїть питання відміни свята. Воно не тільки українське — це Міжнародний день жіночої солідарності. День, коли жінки борються за свої права. Але мені не зрозуміло, чому це має бути вихідний день,
– сказала соціолог.

На її думку, причин залишати 8 березня вихідним днем немає, але відміна вихідного буде непопулярною.

У нас давно 8 березня перетворилося з того, чк це починалося у світі, на такий собі день, коли всі єдиний раз в році зобов'язані дарувати жінкам квіти. І продавці квітів особливо цьому раді. Але, думаю, ця традиція і буде продовжуватись,
– додала Бекешкіна.

Також, за словами соціолога, день 8 березня втратив свій первинний смисл.

Це свято перетворилося на день звеличення жінки як берегині, ніжної і ласкавої істоти, але це не ті якості, які передбачалося хвалити на початку виникнення цього міжнародного дня,
– зазначила вона.

Читайте також: Вихідний на 8 березня: бути чи не бути

Теги: Україна 8 березня
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