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У Польщі попередили про збільшення відмов у перетині кордону через безвіз

23:23, сьогодні 387 Читать новость на русском
Безвізовий режим запрацює з 11 червня
Безвізовий режим запрацює з 11 червня / Фото із соціальних мереж

Після того, як запрацює безвізовий режим між Україною та ЄС, на польсько-українському кордоні, ймовірно, зросте кількість відмов у в'їзді громадянам Росії.

Про це попередили в Прикордонній службі Польщі.

Як пояснили у відомстві, це буде пов'язано із тим, що безвізовим режимом намагатимуться скористатися особи, яким раніше могло б бути відмовлено у в'їзді ще на етапі отримання візи, пише Укрінформ.

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"Перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни. Ми передбачаємо, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих, які за нинішніх умов не отримали б візи, відтак збільшиться кількість відмов в'їзду на територію Польщі", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.

Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.

В понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України.

Чи поїдете ви в Європу, коли почне діяти безвіз?
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    36%
     
    Тепер обов’язково поїду, чудова нагода побачити світ
  •  
    26%
     
    Я і так їздив (-ла) у Європу, для мене нічого не змінилося
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    Не поїду, бо на це немає грошей
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Теги: Україна Польща Безвізовий режим Подорожі
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