У п'яти районах Києва тимчасово вимкнуть гарячу і холодну воду: список будинків

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7 та 8 серпня через ремонтні роботи буде обмежено водопостачання у п'яти районах Києва – Печерському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київводоканал".
У Подільському районі відключать водопостачання з 23:00 7 серпня до 08:00 8 серпня. Зокрема, це стосутється житлового будинку №8, а також управління СБУ, готелю та торгового центру.
У Солом’янському районі відключать водопостачання 8 серпня з з 09:15 до 18:00. Відтак, без води залишиться школа №32, дитсадок №50 та будинки приватного сектору.
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У Печерському районі відключать водопостачання 8 серпня з 10:00 до 23:00. Тому водою слід заздалегідь запастися мешканцям будинків № 14, 16, 18, 26, 26-А, а також працівникам офісів № 12,9 і дому футболу №7.
У Шевченківському районі відключать водопостачання 8 серпня з 10:00 до 20:00. Зокрема, це стосується корпусу інституту нейрохірургії та будинків №6 та №6-А на вулиці Мурашко.
У Голосіївському районі відключать водопостачання 8 серпня з 09:30 до 21:00. Без води залишаться 14 приватних будинків.