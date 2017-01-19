У центрі Києва сутичка: націоналісти хотіли підпалити шини

Представники "Організації українських націоналістів" (ОУН), "Правого сектора" і "Білого молота" влаштували бійку з правоохоронцями.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського (там на Водохреще в 2014 року євромайданівці палили покришки з метою перешкоджати просування силовиків) націоналісти, які йшли маршем, почали посеред дороги поливати бензином автомобільні покришки.

В цей час з боку стадіону ім. Лобановского висунулася колона правоохоронців, яка перешкодила їм це зробити.

У відповідь на це націоналісти почали кидати в правоохоронців каміння, палиці і петарди.

Після нетривалої бійки, сторони розішлися на деяку відстань.

Раніше у поліції Києва повідомляли, що до 20 січня понад тисячі співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України будуть нести службу у посиленому режимі в центральній частині Києва.