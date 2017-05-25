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Україна збільшила свої міжнародні валютні резерви: сума

15:25, сьогодні 673 Читать новость на русском
Валютні резерви
Валютні резерви / Фото з відкритих джерел

Станом на травень 2017 року міжнародні валютні резерви України зросли до 17,6 мільярдів доларів.

Про це під час прес-конференції заявив заступник керівника Національного банку України Олег Чурій.

За його словами, причиною зростання міжнародних валютних резервів є те, що НБУ постійно здійснює купівлю валюти.

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До слова, правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження облікової ставки з 26 травня 2017 року до 12,5% річних з 13% річних

Теги: Україна гроші НБУ
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