Українці хочуть повернути Мірзояна на Євробачення

На сайті Президента України з’явилася петиція з проханням дозволити співаку Арсену Мірзояну взяти участь у фіналі Нацвідбору Євробачення-2017.

"У мене діти 2-х і 4-х років постійно співають цю пісню, почувши її один раз. Після конкурсу її співатиме вся Європа", – написав автор звернення Гончаров Володимир.

Петиція опублікована 13 лютого.

Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення-2017 перемогли Tayanna та гурт "Сальто Назад". А співак Арсен Мірзоян, попри те, що отримав 7 балів з 8 від слухачів, від Джамали отримав тільки один бал, через що не зумів пройти у фінал.



Згодом Джамала відповіла усім, хто незгідний з відбором на Євробачення, пояснивши причини свого рішення.



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