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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Українці хочуть повернути Мірзояна на Євробачення

16:14, сьогодні 1885 Читать новость на русском
Арсен Мірзоян може повернутися на Євробачення?
Арсен Мірзоян може повернутися на Євробачення? / Фото з Facebook

На сайті Президента України з’явилася петиція з проханням дозволити співаку Арсену Мірзояну взяти участь у фіналі Нацвідбору Євробачення-2017.

"У мене діти 2-х і 4-х років постійно співають цю пісню, почувши її один раз. Після конкурсу її співатиме вся Європа", – написав автор звернення Гончаров Володимир.

Петиція опублікована 13 лютого.

Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення-2017 перемогли Tayanna та гурт "Сальто Назад". А співак Арсен Мірзоян, попри те, що отримав 7 балів з 8 від слухачів, від Джамали отримав тільки один бал, через що не зумів пройти у фінал.

Згодом Джамала відповіла усім, хто незгідний з відбором на Євробачення, пояснивши причини свого рішення.

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Теги: Україна LifeStyle Євробачення-2017 Євробачення Музика
Джерело: 24 Канал
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