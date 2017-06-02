Усик і Вірастюк заспівали у надпатріотичному кліпі

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик разом найсильнішою людиною планети Василем Вірастюком взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Наш кордон", яку написав фронтмен гурту "Мері" Віктор Винник.
Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі "Західний кордон".
Таким чином творці відео хотіли привітати прикордонників з їхніми професійним святом, яке відзначалося 28 травня, та подякувати їм за внесок у цілісність України.
Читайте також: Усик розставив крапки над "і" у питання зміни громадянства
В основі відеороботи – відтворення реальних історій, які розповіли прикордонники. Зокрема, бій під Красною Талівкою, оборона блокпосту "Балу" під Дебальцевим, захоплення терористів в районі села Дякове,
– йдеться в описі до кліпу.
Зауважимо, що режисером ролика виступив Тарас Кохан.
Нагадаємо, нещодавно волонтери презентували мобільний додаток-будильник Wake App in Peace, який допомагатиме збирати гроші задля потреб українських воїнів.
Рингтоном такого благодійного застосунку стала "Колискова" на слова відомого письменника Сергія Жадана, яку виконали Каша Кольцова та гурт "Лінія Маннергейма".