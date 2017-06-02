Усик і Вірастюк заспівали у надпатріотичному кліпі

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик разом найсильнішою людиною планети Василем Вірастюком взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Наш кордон", яку написав фронтмен гурту "Мері" Віктор Винник.

Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі "Західний кордон".

Таким чином творці відео хотіли привітати прикордонників з їхніми професійним святом, яке відзначалося 28 травня, та подякувати їм за внесок у цілісність України.

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В основі відеороботи – відтворення реальних історій, які розповіли прикордонники. Зокрема, бій під Красною Талівкою, оборона блокпосту "Балу" під Дебальцевим, захоплення терористів в районі села Дякове,

– йдеться в описі до кліпу.

Зауважимо, що режисером ролика виступив Тарас Кохан.

Нагадаємо, нещодавно волонтери презентували мобільний додаток-будильник Wake App in Peace, який допомагатиме збирати гроші задля потреб українських воїнів.



Рингтоном такого благодійного застосунку стала "Колискова" на слова відомого письменника Сергія Жадана, яку виконали Каша Кольцова та гурт "Лінія Маннергейма".