05:42
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів
Випуск новин
00:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усик і Вірастюк заспівали у надпатріотичному кліпі

05:25, сьогодні 38
Віктор Винник, Олександр Усик і Василь Вірастюк
Віктор Винник, Олександр Усик і Василь Вірастюк / Соцмережі

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик разом найсильнішою людиною планети Василем Вірастюком взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Наш кордон", яку написав фронтмен гурту "Мері" Віктор Винник.

Відповідний ролик з’явився на Youtube-каналі "Західний кордон".

Таким чином творці відео хотіли привітати прикордонників з їхніми професійним святом, яке відзначалося 28 травня, та подякувати їм за внесок у цілісність України.

Читайте також: Усик розставив крапки над "і" у питання зміни громадянства

В основі відеороботи – відтворення реальних історій, які розповіли прикордонники. Зокрема, бій під Красною Талівкою, оборона блокпосту "Балу" під Дебальцевим, захоплення терористів в районі села Дякове,
– йдеться в описі до кліпу.

Зауважимо, що режисером ролика виступив Тарас Кохан.

Нагадаємо, нещодавно волонтери презентували мобільний додаток-будильник Wake App in Peace, який допомагатиме збирати гроші задля потреб українських воїнів.

Рингтоном такого благодійного застосунку стала "Колискова" на слова відомого письменника Сергія Жадана, яку виконали Каша Кольцова та гурт "Лінія Маннергейма".

Теги: Війна на Донбасі Держприкордонслужба Олександр Усик LifeStyle Музика Культура Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 406
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 562
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1 червня, 22:01 Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1657
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
1 червня, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1518
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
1 червня, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 1141
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прогноз погоди на 18 квітня: сніг і холод
18 квітня , 07:03
Активісти заклали піноблоками вхід до "Сбербанку" в Києві
 13 березня , 14:37
У Євросоюзі зробили важливе попередження Україні
сьогодні , 04:55
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук