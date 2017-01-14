В Києві презентували книгу-спогад про українську державність

В Києві презентували книгу-спогад "Україна у боротьбі за державність", якою свого часу опікувався письменник Євген Сверстюк. Проте він так і не встиг видати її за життя.

Надрукувати видання вдалось до сотої річниці створення Української Народної Республіки. В книзі описані історичні довідки і спогади учасника тих подій – письменника Михайла Шкільника. Він розповідає про створення УНР і аналізує, чому не вдалось зберегти державність.

Всього надрукували півтори тисячі примірників. Видання буде в каталозі усіх публічних бібліотек.

Книга показує розквіт активності і народження нації, сплеск, підйом патріотизму. Тобто те ж саме, що ми відчуваємо сьогодні,

– прокоментувала директорка видавництва Віра Соловйова.

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