В Києві жінки влаштували благодійний забіг

В столиці до міжнародного жіночого дня організували благодійний забіг, під час якого збирали кошти на лікування ВІЛ-позитивних. На дистанціях 8 та 4 кілометри змагалися виключно жінки.

У ньому взяли участь близько трьохсот дівчат. Свою жіночність і святковий настрій учасниці забігу підкреслили яскравими образами та рожевими спідницями. Фінішували організовано, без переможців і переможених. Кажуть у такий спосіб, хочуть підкреслити не лише красу, а й фізичну силу. Читайте також: Новорічний забіг у Львові очолив святий Миколай Після фінішу на спортсменок чекало ще одне завдання – стометрова естафета, по завершенні якої красуні отримали букети квітів від коханих чоловіків та звичайних перехожих.

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