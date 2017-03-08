В Києві жінки влаштували благодійний забіг
11:30, сьогодні 58 Читать новость на русском
В столиці до міжнародного жіночого дня організували благодійний забіг, під час якого збирали кошти на лікування ВІЛ-позитивних. На дистанціях 8 та 4 кілометри змагалися виключно жінки.
У ньому взяли участь близько трьохсот дівчат. Свою жіночність і святковий настрій учасниці забігу підкреслили яскравими образами та рожевими спідницями. Фінішували організовано, без переможців і переможених. Кажуть у такий спосіб, хочуть підкреслити не лише красу, а й фізичну силу.
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Після фінішу на спортсменок чекало ще одне завдання – стометрова естафета, по завершенні якої красуні отримали букети квітів від коханих чоловіків та звичайних перехожих.
Джерело: 24 Канал
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