В НБУ змалювали для гривні казкові перспективи

В Національному банку України заявили, що гривня в цьому році буде стабільною.

Про це розповів член ради НБУ Василь Фурман, повідомляє "Еспресо".

Сьогодні всі макроекономічні і зовнішньоекономічні чинники говорять про те, що гривня в цьому році буде стабільною,

– сказав Фурман.

Він пояснив це тим, що на світовому сировинному ринку зростають ціни.

Фурман зазначив, що значної девальвації гривні не буде.

Рада Національного банку України затвердила основу кредитно-грошової політики, де чітко зазначено, що Нацбанк проводить політику плаваючого обмінного курсу. В нас немає фіксованого курсу, як це було в 2011-2013 роках. Але говорити про те, що може бути значна девальвація, як, наприклад, в 2014-2015 роках, такого також не буде,

– розповів член ради НБУ.

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