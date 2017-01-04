В Україні достатня кількість вакцин, проблема лишень в якості, – МОЗ

У МОЗ запевнили, що в Україні достатня кількість необхідних вакцин. От тільки де їх взяти, аби це була не підробка.

Маленькій Еммі всього 2 з половиною місяці. Після народження крихітки мама Уляна вирішила: дитину вакцинуватиме. Перше щеплення від туберкульозу дівчинці зробили ще у пологовому будинку. Зараз за планом друге. Однак, виникли проблеми.

Немає "Пентаксиму". Цей препарат використовують для профілактики 5 найбільш небезпечних дитячих захворювань: правця, дифтерії, поліомієліту, коклюшу та гемофільної інфекції. Україна закупила близько 800 тисяч доз дефіцитного "Пентаксиму". Проте цього вистачить не для всіх.

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У лікарні Уляні пропонують аналог "Пентаксиму". Однак, цьому препарату жінка не дуже довіряє. Лікарі ж наполягли, що препарат надійний, його застосовують ще з радянських часів. І головне: його у лікарнях достатньо.

На цей рік в Україні є величезні залишки необхідних вакцин для базових щеплень, запевнили у МОЗ. Якщо ж у лікарні дитину вакцинувати відмовляються, радять скаржитися у місцеві підрозділи охорони здоров'я.

Наразі в українських лікарнях є понад 2 мільйони доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ. Крім того, достатньо вакцини від кору, паротиту і краснухи, гепатиту Б, дифтерії та правцю.

Це ще з торішніх запасів, кажуть у МОЗ. У 2017 році, пообіцяли у відомстві, з препаратами проблем не буде. На їх закупівлю у бюджеті передбачили 6 мільярдів гривень, а це на 2 мільярди більше, аніж торік.