В Україні може знизитися вартість електрики та газу: заява Насалика

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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що на сьогодні існують підстави для зниження ціни на електроенергію та газ.
Про це чиновник заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
"Енергетичний баланс нашої держави, який готується на 2018 рік, передбачає подальше зростання атомної енергетики за рахунок рішень, ухвалених, зокрема змінами складу в літній період теплової генерації. Тому є всі підстави для того, що ми можемо говорити про подальше зниження ціни на електроенергію, але НКРЕКП буде його прораховувати", – розповів Насалик.
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"Ми говоримо про ціну на газ, вона залишається стабільною і ми говоримо про те, що вона може знизитися", – додав міністр.
"Ми враховуємо в тому числі останні 12 місяців, як росла на хабах загальна ціна. Можна розглядати зміну ціни на газ, тому що хаб плюс транзит в Україні – це та сама формула "Роттердам плюс". Якщо ми 14 мільярдів кубів газу видобуваємо внутрішнього видобутку і враховуємо в ціну на газ транзит до хабу і від хабу плюс 12,5 доларів, то, очевидно, це нереальна і не ринкова ціна і це мотивація, щоб переглядати ціну на газ і в тому числі ціну на тарифи", – пояснив Насалик.