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В Україні на 40% зріс попит на авто

Економіка України 07:35, сьогодні 122 Читать новость на русском
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Українці почали активно інвестувати в автомобілі. Ринок зростав протягом всього минулого року. За підсумками 2016-го продажі нових авто збільшилися на 40% до 65 тисяч машин.

Найбільш вдалими для дилерів стали останні місяці. Як зазначають експерти, у грудні такого високо попиту не було вже три роки.

В країні колосальний відкладений попит на автомобілі. Нарешті починає цей відкладений попит реалізуватися,
– розповів генеральний директор ВААІД Олег Назаренко.

Найбільш активно українці купували автомобілі преміум-класу. У цьому сегменті деякі дилери наростили продажі втричі. Також експерти відзначають збільшення попиту на кросовери. Компактні позашляховики відвоювали вже половину українського авторинку.

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Ще динамічніше зростає ринок вживаних авто. За 9 місяців минулого року старих машин на українських дорогах побільшало вполовину. Передусім, через спрощення процедури їх ввезення. Крім того, з'явилося чимало автомобілів, які не піддаються обліку, бо не зареєстровані в Україні.

За прогнозами експертів, цього року українці придбають ще більше авто. Зокрема, продажі нових машин можуть збільшитися на третину, якщо законодавці не ускладнюватимуть правил гри на ринку.

Теги: Економіка України
Джерело: 24 Канал
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