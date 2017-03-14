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В Україні вперше відзначили День добровольця

18:35, сьогодні 103 Читать новость на русском

В Україні 14 березня вперше відзначається День українського добровольця. У центрі Києва зібрались ветерани батальйону імені Героя України генерала Сергія Кульчицького, щоб вшанувати загиблих побратимів.

Ветерани згадують, як у 14-му році одні з перших встали на захист батьківщини. Багато хто з добровольців пішли на фронт з Майдану. Також показали прапор, що пройшов і революцію і війну.

Бойовий прапор Майдану, Самооборони Майдану, 41-ї сотні, він був на Майдані, був на передовій, це прапор добровольців,
– сказав сотник "41-ї сотні Самооборони", ветеран АТО Євген Єрьоменко, позивний "Жан".

Привітати воїнів прийшли нардепи. Михайло Бондар слугою народу став після служби у батальйоні імені Кульчицького. Згадали ветерани і про героїв Небесної сотні. До монументу їхньої пам'яті поклали квіти.

Читайте також: В Україні запропонували встановити День вшанування пам’яті загиблих захисників України

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Україна АТО Київ
Джерело: 24 Канал
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