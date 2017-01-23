В Україні знову подорожчає електроенергія

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), затвердила нові роздрібні тарифи на електроенергію для кожного класу споживачів, крім населення, з 1 лютого 2017 року.

Про це повідомили у прес-службі регулятора.

Таким чином вартість електроенергії для українських підприємств підвищується на 1-3%. Підвищення стосується споживачів першого і другого класів напруги енергопостачальних компаній.

При цьому два енергопідприємства зі списку НКРЕКУ поки не зобов'язали підвищити тарифи. Ці енергопостачальні компанії працюють в Миколаївській та Львівській областях.

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Додамо, що до першого класу споживачів електроенергії відносяться великі промпідприємства, які отримують електрику зі ступенем напруги вище 27,5 кВт.