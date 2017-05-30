В Україні з’являться свої дешеві авіалінії: названо терміни

Вже до кінця цього року повинна бути зареєстрована українська лоукост-авіакомпанія. Вона виконуватиме внутрішні рейси.

Про це заявив міністра інфраструктури України Володимир Омелян, інформує "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, у цій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій належатиме українцям.

"Переговори йдуть успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році, можливо почалися перельоти по Україні та за межі", – сказав Омелян.

Що стосується залізниці, то швидкісні залізничні колії можуть з’явитися в Україні не швидше ніж через 5-10 років.