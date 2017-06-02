Вчені назвали професії, які зникнуть у близькому майбутньому

Британські та американські науковці оцінили терміни, коли штучний інтелект перевершить можливості людського розуму.

Про це дослідження повідомляє New Scientist.

Так, за твердженням вчених, штучний інтелект перевершить можливості людини у перекладі до 2024 року, написання есе після закінчення школи – до 2026-го, повністю замінить водіїв вантажівок – до 2027-го.

Читайте також: Ілон Маск презентував нову інноваційну розробку

Професії продавців у магазинах зникнуть в 2031 році, професія письменників, які спеціалізуються на белетристиці, зникне до 2049-го. Хірурги стануть непотрібними до 2053 році.

Автори дослідження вважають, що з імовірністю 50 % штучний інтелект замінить людину через 45 років, а через 120 років на всіх можливих робочих позиціях використовуватимуть виключно комп'ютер.

Дослідження вчених базується на глобальному опитуванні 352 світових експертів в області штучного інтелекту.