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Вчені назвали професії, які зникнуть у близькому майбутньому

10:07, сьогодні 125 Читать новость на русском
Вченні вважають, що скоро штучний інтелект замінить людський розум
Вченні вважають, що скоро штучний інтелект замінить людський розум / Кадр з фільму Ex Machina

Британські та американські науковці оцінили терміни, коли штучний інтелект перевершить можливості людського розуму.

Про це дослідження повідомляє New Scientist.

Так, за твердженням вчених, штучний інтелект перевершить можливості людини у перекладі до 2024 року, написання есе після закінчення школи – до 2026-го, повністю замінить водіїв вантажівок – до 2027-го.

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Професії продавців у магазинах зникнуть в 2031 році, професія письменників, які спеціалізуються на белетристиці, зникне до 2049-го. Хірурги стануть непотрібними до 2053 році.

Автори дослідження вважають, що з імовірністю 50 % штучний інтелект замінить людину через 45 років, а через 120 років на всіх можливих робочих позиціях використовуватимуть виключно комп'ютер.

Дослідження вчених базується на глобальному опитуванні 352 світових експертів в області штучного інтелекту.

Теги: LifeStyle наука робототехніка
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