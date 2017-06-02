Вчені назвали професії, які зникнуть у близькому майбутньому

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Британські та американські науковці оцінили терміни, коли штучний інтелект перевершить можливості людського розуму.
Про це дослідження повідомляє New Scientist.
Так, за твердженням вчених, штучний інтелект перевершить можливості людини у перекладі до 2024 року, написання есе після закінчення школи – до 2026-го, повністю замінить водіїв вантажівок – до 2027-го.
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Професії продавців у магазинах зникнуть в 2031 році, професія письменників, які спеціалізуються на белетристиці, зникне до 2049-го. Хірурги стануть непотрібними до 2053 році.
Автори дослідження вважають, що з імовірністю 50 % штучний інтелект замінить людину через 45 років, а через 120 років на всіх можливих робочих позиціях використовуватимуть виключно комп'ютер.
Дослідження вчених базується на глобальному опитуванні 352 світових експертів в області штучного інтелекту.