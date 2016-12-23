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Телеканал новин 24 Вчителька створила унікальну групу загартованих першокласників
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Вчителька створила унікальну групу загартованих першокласників

22:58, 22 грудня 287 Читать новость на русском
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Щоб бути у формі учні черкаського спортивного ліцею гартуються крижаною водо до. з першого класу.

Дев’ятирічному учневі 3-б класу Максиму Богуславцеву дуже подобається моржування, адже завдяки йому він почуває себе набагато витривалішим.

Загартовуються діти щодня після уроків. Кожен бере відерце із водою та йдуть на вулицю. Та перед самою процедурою у них ще пробіжка та вправи для дихання.

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До моржування вчителька почала привчати школярів ще з першого класу. За її словами, це вже третій її випуск таких сміливців. Ідея створити таку групу здоров'я з'явилась ще десять років тому.

Учителька переконана, що загартовані учні не бояться переохолоджень. А зміцнений крижаною водою організм стійкіший до будь-яких хвороб.

Теги: Україна Черкаси
Джерело: 24 Канал
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