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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Величезну кількість силовиків і техніки стягнули в центр Києва

11:37, сьогодні 7672 Читать новость на русском
Вулиця Володимирська у Києві
Вулиця Володимирська у Києві / Politeka

На вулиці Володимирській, що у Києві, наразі перебуває величезна кількість представників Нацгвардії та військової техніки, а проїзна частина є перекритою.

Про це пише видання Politeka.

силовики, Київ, мітинг

Зазначається, що причиною такого могло стати зібрання націоналістичних сил з нагоди дня народження Кобзаря у парку імені Шевченка

Київ, мітинг

Так, біля пам'ятника поету, партії "Національний корпус", "Правий сектор" і Всеукраїнське об'єднання "Свобода" планують підписати маніфест українських націоналістів.

Участь у заході планують взяти близько 300 активістів.

Київ, мітинг

Крім того, поряд наразі відбувається мітинг обманутих вкладників банку "Михайлівський", які мають намір пройти ходою до стін Адміністрації президента.

мітинг, Михайлівський

Читайте також: Коротко про головне: Марш Гідності за участю націоналістів у Києві

Теги: Україна Тарас Шевченко Нацгвардія Київ протести
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