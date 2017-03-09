Величезну кількість силовиків і техніки стягнули в центр Києва

На вулиці Володимирській, що у Києві, наразі перебуває величезна кількість представників Нацгвардії та військової техніки, а проїзна частина є перекритою.
Про це пише видання Politeka.
Зазначається, що причиною такого могло стати зібрання націоналістичних сил з нагоди дня народження Кобзаря у парку імені Шевченка
Так, біля пам'ятника поету, партії "Національний корпус", "Правий сектор" і Всеукраїнське об'єднання "Свобода" планують підписати маніфест українських націоналістів.
Участь у заході планують взяти близько 300 активістів.
Крім того, поряд наразі відбувається мітинг обманутих вкладників банку "Михайлівський", які мають намір пройти ходою до стін Адміністрації президента.
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