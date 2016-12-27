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Відбувся Всеукраїнський тенісний фестиваль "Левеня"

12:09, сьогодні 51 Читать новость на русском
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Справжнє свято для спортивної малечі. У Львові вдруге відбувся Всеукраїнський тенісний фестиваль "Левеня".

Головними партнерами змагань, як і минулоріч, стали Благодійний фонд Ростислава Мельника та будівельна корпорація "РІЕЛ".

"Великий теніс – це прекрасний вид спорту. І наші тренера – дуже великі молодці – це Наталя, Сузанна і Олексій. Вони популяризують цей вид спорту, вони люблять його і люблять діток. А ми, любителі, завжди будемо їм допомагати і підтримувати", – сказала представник компанії "РІЕЛ" Ольга Мельник.

На кортах зібралися юні майстри ракетки віком від чотирьох до десяти років. Окрім львів’ян, свої вміння демонстрували гості із Хмельницького, Коломиї, Чернівців і Трускавця. Усього – понад 100 спортсменів. Кожен маленький учасник турніру отримав заохочувальні дарунки від корпорації "РІЕЛ".

"4-6 років, як ви бачили, це дітки, які грають червоними м’ячами – вони наймолодші. Там грається один сет до чотирьох. Оранжевий рівень – це вже трохи старші дітки - 7-8 років. Вони грають на більшому корті, але також спущеними м`ячами, меншого розміру. І до 10 років вже грається повний корт", – зазначила головний суддя змагань Наталя Бодня.

Молодим тенісистам такі турніри допомагають прогресувати. Адже жодне тренування не замінить боротьби на змаганнях.

"Я хочу займатися тенісом. І коли виросту, то мрію стати чемпіонкою", – поділилась учасниця змагань Настя Запотічна.

Наступного разу організатори хочуть провести фестиваль ще й для старших дітей.

Теги: Теніс Львів
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