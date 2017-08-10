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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відсьогодні почали діяти нові правила оплати паркування у Києві

14:01, сьогодні 5
Безготівкова плата за паркування
Безготівкова плата за паркування / itc.ua

Відсьогодні, 10 серпня, у Києві заборонено платити готівкою за паркування. Тепер це треба робити через паркомат, мобільний додаток або ж за допомогою SMS-паркування.

Водій зможе придбати абонементи як на годину, так і на місяць у кіоску преси. Вартість останнього коливається від 300 до 600 гривень, залежно від зони стоянки.

Паркування у вихідні дні – безкоштовне.

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Якщо ж паркувальники вимагають заплатити їм, водій може сміливо викликати поліцію. Бо контролюють оплату паркомісця тепер спеціальні інструктори. Щоправда, поки їх всього 10 осіб, і вони не мають повноважень штрафувати або ж евакуювати автомобіль. Обмежуються лише попередженням.

Робимо позначку, кладемо на лобове скло. Потім за номером 102 викликаємо працівників поліції. Вони приїжджають, фіксують дане порушення та складають протокол. Наше зобов'язання, перш за все, – повідомити про порушення співробітників поліції,
– зазначив інспектор Центру організації безпеки руху Максим.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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