Відсьогодні почали діяти нові правила оплати паркування у Києві

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Відсьогодні, 10 серпня, у Києві заборонено платити готівкою за паркування. Тепер це треба робити через паркомат, мобільний додаток або ж за допомогою SMS-паркування.
Водій зможе придбати абонементи як на годину, так і на місяць у кіоску преси. Вартість останнього коливається від 300 до 600 гривень, залежно від зони стоянки.
Паркування у вихідні дні – безкоштовне.
Читайте також: Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам
Якщо ж паркувальники вимагають заплатити їм, водій може сміливо викликати поліцію. Бо контролюють оплату паркомісця тепер спеціальні інструктори. Щоправда, поки їх всього 10 осіб, і вони не мають повноважень штрафувати або ж евакуювати автомобіль. Обмежуються лише попередженням.
Робимо позначку, кладемо на лобове скло. Потім за номером 102 викликаємо працівників поліції. Вони приїжджають, фіксують дане порушення та складають протокол. Наше зобов'язання, перш за все, – повідомити про порушення співробітників поліції,
– зазначив інспектор Центру організації безпеки руху Максим.