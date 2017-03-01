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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Відсьогодні в Україні подорожчали тарифи на електроенергію

08:35, сьогодні 215 Читать новость на русском
Гроші
Гроші / gazeta.dt

В Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%.

Це вже 5 і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики, пише "Радіо Свобода". Для жителів міст і сіл, включно із тими, хто має електричні плити, тариф на спожиту до 100 кіловат/годин на місяць електрику становить 90 копійок, понад 100 кіловат/годин на місяць – 1 гривню 68 копійок.

Окремі тарифи встановлені для тих, хто має електричне опалення будинків. Ця категорія споживачів платитиме по 90 копійок за обсяг до 3 тисяч кіловат/годин на місяць, а понад цю позначку тариф буде, як і в більшості споживачів, – 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Читайте також: Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити

Експерти вважають, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги можуть зростати через можливі коливання курсу гривні та ймовірне збільшення вартості імпортного газу. Представники енергогенеруючих компаній та частина експертів назвали систему утворення тарифів в Україні непрозорою та нелогічною і вбачають у подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки.

Теги: гроші комунальні послуги
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