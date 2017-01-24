Випуск новин за 10:00: Автовласники заблокували дороги. Пожежа на Хмельниччині
Випуск новин 10:58, сьогодні 41 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 10:00 – власники автівок з іноземною реєстрацією частково перекрили в'їзди до столиці.
Також у випуску:
На Хмельниччині пожежа забрала життя трирічної дитини.
Американське ЦРУ отримало нового керівника.
Бойовики тримають в полоні 110 українців.
Доба в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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