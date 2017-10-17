Випуск новин за 10:00: Сутички у Києві. Загиблі у зоні АТО
Випуск новин 11:25, сьогодні 186 Читать новость на русском
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У випуску новин за 17 жовтня станом на 10:00 – у Києві відбулися сутички між поліцією та автомайданівцями. Один український військовий загинув в зоні бойових дій, ще один – підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Також у випуску:
Автобус, який прямував з Харкова до Києва на протести, спробували затримати.
Правопорядок під парламентом забезпечують 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.
В Іспанії суд заарештував керівників організацій, які виступають за незалежність Каталонії.
Джерело: 24 Канал
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