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Випуск новин за 10:00: Сутички у Києві. Загиблі у зоні АТО

Випуск новин 11:25, сьогодні 186 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 жовтня станом на 10:00 – у Києві відбулися сутички між поліцією та автомайданівцями. Один український військовий загинув в зоні бойових дій, ще один – підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Також у випуску:

Автобус, який прямував з Харкова до Києва на протести, спробували затримати.

Правопорядок під парламентом забезпечують 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

В Іспанії суд заарештував керівників організацій, які виступають за незалежність Каталонії.

Теги: Новини Києва протести Жертви Випуск новин Поліція АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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