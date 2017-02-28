Випуск новин за 11:00: Торговельна блокада. Польща запросила на реабілітацію бійців АТО

У випуску новин 28 лютого за 11:00 – учасники блокади на Донбасі відмовляються вести переговори з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. 60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.

Також у випуску: Один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Безвіз для України з ЄС на фінішній прямій. Столична влада закликає водіїв оминати Шулявський міст.

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