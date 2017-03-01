Випуск новин за 12:00: Вимога передачі Межигір'я у держвласність. "Марш невідомих"

У випуску новин 1 березня за 12:00 – під стінами Вищого господарського суду України активісти вимагали повернути Межигір'я у державну власність. У Києві відбувся "марш невідомих".

Також у випуску: Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо колишнього регіонала Юрія Іванющенка. Суддю Миколу Чауса затримала Молдовська прокуратура за запитом Національного антикорупційного бюро. На Прикарпатті зберігається значна лавинна небезпека. Від сьогодні в Україні подорожчає горілка та інші алкогольні напої.

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