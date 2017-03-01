Випуск новин за 12:00: Вимога передачі Межигір'я у держвласність. "Марш невідомих"
Випуск новин 13:10, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 12:00 – під стінами Вищого господарського суду України активісти вимагали повернути Межигір'я у державну власність. У Києві відбувся "марш невідомих".
Також у випуску:
Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо колишнього регіонала Юрія Іванющенка.
Суддю Миколу Чауса затримала Молдовська прокуратура за запитом Національного антикорупційного бюро.
На Прикарпатті зберігається значна лавинна небезпека.
Від сьогодні в Україні подорожчає горілка та інші алкогольні напої.
Джерело: 24 Канал
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