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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 13:00: Отруєння школярів. Затримання Чауса

Випуск новин 14:01, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня за 13:00 – у Бахмуті на Донеччині отруїлися 18 школярів. Скандального суддю Миколу Чауса спіймали в Молдові.

Також у випуску:

Сьогодні до Києва приїдуть міністри закордонних справ Польщі та Великобританії.

Суд дозволив заочне слідство у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

В уряді затвердили порядок перевезення товарів із окупованого Донбасу.

Теги: Київ Випуск новин отруєння Молдова арешт Олександр Клименко Законодавство
Джерело: 24 Канал
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