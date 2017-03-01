Випуск новин за 13:00: Отруєння школярів. Затримання Чауса

У випуску новин 1 березня за 13:00 – у Бахмуті на Донеччині отруїлися 18 школярів. Скандального суддю Миколу Чауса спіймали в Молдові.

Також у випуску: Сьогодні до Києва приїдуть міністри закордонних справ Польщі та Великобританії. Суд дозволив заочне слідство у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. В уряді затвердили порядок перевезення товарів із окупованого Донбасу.

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