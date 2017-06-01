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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Посвята в артилеристи. Візи в Єгипет

Випуск новин 13:41, сьогодні 14 Читать новость на русском

У випуску новин 1 червня станом на 13:00 – на Львівщині, на Яворівському полігоні курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вправляються у стрільбах. Від сьогодні Єгипет запроваджує для іноземців електронні візи.

Також у випуску:

Із блаженнішим Любомиром Гузаром прощатимуться протягом 4-ох днів.

В Україні заборонили рух великих вантажівок у спекотні дні.

Ведуча СNN Кетті Гріффін знялася у фотосесії із муляжем відрубаної голови президента США Дональда Трампа.

Теги: Випуск новин Любомир Гузар Транспорт Львів Збройні Сили України Єгипет
Джерело: 24 Канал
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