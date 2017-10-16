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Випуск новин за 13:00: Потрійна ДТП. Загиблі від вибуху бомби у Сомалі

Випуск новин 13:44, сьогодні 117 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 жовтня станом на 13:00 – у Києві водій, який намагався допомогти постраждалим у ДТП, потрапив до реанімації. Кількість загиблих у теракті у Сомалі зросла до 276 осіб, ще понад 300 осіб отримали поранення.

Також у випуску:

На парламентських виборах в Австрії перемагає Австрійська консервативна народна партія.

Нардепа-втікача Олександра Онищенка хочуть судити заочно.

Відсьогодні підсудний народний депутат Борислав Розенблат може зняти електронний браслет.

Двоє українських захисників поранені у зоні АТО.

Теги: Жертви Випуск новин Новини Києва Аварії та ДТП Сомалі
Джерело: 24 Канал
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