Випуск новин за 13:00: Потрійна ДТП. Загиблі від вибуху бомби у Сомалі

У випуску новин за 16 жовтня станом на 13:00 – у Києві водій, який намагався допомогти постраждалим у ДТП, потрапив до реанімації. Кількість загиблих у теракті у Сомалі зросла до 276 осіб, ще понад 300 осіб отримали поранення.

Також у випуску: На парламентських виборах в Австрії перемагає Австрійська консервативна народна партія. Нардепа-втікача Олександра Онищенка хочуть судити заочно. Відсьогодні підсудний народний депутат Борислав Розенблат може зняти електронний браслет. Двоє українських захисників поранені у зоні АТО.

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