Випуск новин за 13:00: Синоптики попереджають про густий туман. Поезія ветеранів АТО
Випуск новин 14:04, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 13:00 – у Києві попереджають про туман, видимість подекуди не перевищуватиме двохсот метрів.
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Джерело: 24 Канал
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