Випуск новин за 13:00: Синоптики попереджають про густий туман. Поезія ветеранів АТО

У випуску новини 19 січня станом на 13:00 – у Києві попереджають про туман, видимість подекуди не перевищуватиме двохсот метрів.

Також у випуску: У Києві відбулась творча зустріч поетів-пройдисвітів – так самі себе назвали ветерани АТО Надію Савченко вже цього тижня можуть виключити з комітету Нацбезпеки. В Італії лавина накрила готель з туристами. Рятувальники знайшли у будівлі близько трьох десятків загиблих. Як відважні кияни купаються у крижаній воді на Водохреще.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter