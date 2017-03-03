Випуск новин за 13:00: Справа Романа Насірова. Наслідки обстрілів на Донбасі

У випуску новин 3 березня на 13:00 – за інформацією адвокатів, у Насірова стався інфаркт і він перебуває в реанімації лікарні "Феофанія". У місті Золоте внаслідок обстрілів бойовиків поранено місцевого жителя та двох військових.

Також у випуску: До Львова перевезли 20 травмованих гірників шахти "Степова". Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник провів брифінг щодо затримання Насірова. У Києві відбулось позачергове засідання Кабміну.

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