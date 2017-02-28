Випуск новин за 14:00: Авіакатастрофа в Каліфорнії. Звільнення в КМДА
Випуск новин 15:13, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 14:00 – у Каліфорнії літак впав на житлові будинки, четверо людей загинули. Через обвал мосту звільнять двох столичних високопосадовців.
Також у випуску:
Суд залишив екс-регіонала Олександра Єфремова ще на 2 місяці.
Американська приватна космічна компанія SpaceX відправить туристів на Місяць.
Безвіз для України з ЄС на фінішній прямій.
Джерело: 24 Канал
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