Випуск новин за 14:00: Авіакатастрофа в Каліфорнії. Звільнення в КМДА

У випуску новин 28 лютого за 14:00 – у Каліфорнії літак впав на житлові будинки, четверо людей загинули. Через обвал мосту звільнять двох столичних високопосадовців.

Також у випуску: Суд залишив екс-регіонала Олександра Єфремова ще на 2 місяці. Американська приватна космічна компанія SpaceX відправить туристів на Місяць. Безвіз для України з ЄС на фінішній прямій.

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