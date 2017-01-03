Випуск новин за 14:00: Розгляд справи Курченка. Нові подробиці теракту в Стамбулі

У випуску новин 3 січня станом на 14:00 – Печерський райсуд Києва сьогодні втретє розглянув клопотання Генпрокуратури про арешт олігарха-втікача Сергія Курченка.

Також у випуску: У Туреччині оприлюднили фото та відео підозрюваного у здійсненні теракту в Стамбулі. На Донбасі за минулу добу бойових втрат серед українських військових немає. У Польщі арештували українця, який збив на смерть двох дівчаток-підлітків.

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