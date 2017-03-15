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Випуск новин за 14:00: Скандал на Львівщині. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 15:08, сьогодні 31 Читать новость на русском

У випуску новин 15 березня станом на 14:00 – на Львівщині бійцям АТО пропонують пройти реабілітацію у санаторії без світла, води та туалету. У зоні АТО за добу поранені сім українських військових.

Також у випуску:

РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Найбільший європейський лоукост вийде на український ринок в жовтні 2017 року.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив про можливість відсторонення від посади мера Львова Андрія Садового.

Голова САП Назар Холодницький заявив, що доказів провини відстороненого голови ДФС Романа Насірова достатньо.

Теги: АТО Війна на Донбасі РНБО Випуск новин Львів Юрій Луценко Андрій Садовий Назар Холодницький Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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