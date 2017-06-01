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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Добровольців прирівняли до учасників АТО. Викриття провайдера

Випуск новин 16:48, сьогодні 20 Читать новость на русском

У випуску новин 1 червня станом на 16:00 – Бійців добровольчих батальйонів прирівняли до учасників АТО. СБУ спільно з прокуратурою Криму викрили у столиці інтернет-провайдера, який працював на користь Росії.

Також у випуску:

Екс-директора бібліотеки української літератури в Москві судитимуть 5-го червня. Міщанський суд сьогодні переніс засідання у справі Наталії Шаріної.

Мовні квоти на телебаченні.

У лікарні в Дніпрі помер боєць АТО, якого ранили два дні тому.

Теги: Випуск новин Мовні квоти Москва АТО Київ
Джерело: 24 Канал
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