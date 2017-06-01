Випуск новин за 16:00: Добровольців прирівняли до учасників АТО. Викриття провайдера

У випуску новин 1 червня станом на 16:00 – Бійців добровольчих батальйонів прирівняли до учасників АТО. СБУ спільно з прокуратурою Криму викрили у столиці інтернет-провайдера, який працював на користь Росії.

Також у випуску: Екс-директора бібліотеки української літератури в Москві судитимуть 5-го червня. Міщанський суд сьогодні переніс засідання у справі Наталії Шаріної. Мовні квоти на телебаченні. У лікарні в Дніпрі помер боєць АТО, якого ранили два дні тому.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter