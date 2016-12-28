Випуск новин за 16:00: Напружена ситуація в АТО. Луценко прокоментував знесення МАФів

У випуску новин 28 грудня станом на 16:00 – генпрокурор Юрій Луценко підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці, який здійснює київська адміністрація.

Також у випуску: За минулу добу бойовики у зоні проведення АТО 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових Мер Маріуполя збільшив собі зарплату майже у вісім разів. Президент Болівії Ево Моралес просто під час засідання суду дивився порно.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter