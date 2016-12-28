Випуск новин за 16:00: Напружена ситуація в АТО. Луценко прокоментував знесення МАФів
Випуск новин 17:02, сьогодні 81 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 16:00 – генпрокурор Юрій Луценко підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці, який здійснює київська адміністрація.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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