Випуск новин за 17:00: Аваков хоче зняти торговельну блокаду. Подорожчання електроенергії

У випуску новин 28 лютого за 17:00 – Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Антитерористичного центру та Уряду, щоб зняти торговельну блокаду. Від завтра зростають тарифи на електроенергію.

Також у випуску: Прокинувся найвищий діючий вулкан Європи – Етна. Українці зможуть їздити в Туреччину за внутрішніми документами. Безвіз для України з ЄС на фінішній прямій.

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