Випуск новин за 17:00: Аваков хоче зняти торговельну блокаду. Подорожчання електроенергії
Випуск новин 18:05, сьогодні 126 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 17:00 – Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Антитерористичного центру та Уряду, щоб зняти торговельну блокаду. Від завтра зростають тарифи на електроенергію.
Також у випуску:
Прокинувся найвищий діючий вулкан Європи – Етна.
Українці зможуть їздити в Туреччину за внутрішніми документами.
Безвіз для України з ЄС на фінішній прямій.
Джерело: 24 Канал
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