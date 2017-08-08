Випуск новин за 17:00: Поляк очолить "Укртрансгаз". Зухвала ДТП у центрі Києва
Випуск новин 17:54, сьогодні 70 Читать новость на русском
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У випуску новин за 8 серпня станом на 17:00 – новим керівником "Укртрансгазу" стане поляк: наглядова рада "Нафтогазу" погодила призначення на цю посаду Павла Юзефа Станчака. Водій на Mitsubishi з болгарськими номерами у Києві розбив 5 авто та втік з місця події.
Також у випуску:
Під Верховним судом Криму російські спецслужби затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова.
Заклики про потепління взаємин з Росією лунають у Німеччині.
Сьогодні стартував позачерговий призов до Національної гвардії України.
У Львові байкери та поліцейські влаштували з'їзд, присвячений безпеці на дорозі.
Джерело: 24 Канал
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