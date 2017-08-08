Випуск новин за 17:00: Поляк очолить "Укртрансгаз". Зухвала ДТП у центрі Києва

У випуску новин за 8 серпня станом на 17:00 – новим керівником "Укртрансгазу" стане поляк: наглядова рада "Нафтогазу" погодила призначення на цю посаду Павла Юзефа Станчака. Водій на Mitsubishi з болгарськими номерами у Києві розбив 5 авто та втік з місця події.

Також у випуску: Під Верховним судом Криму російські спецслужби затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова. Заклики про потепління взаємин з Росією лунають у Німеччині. Сьогодні стартував позачерговий призов до Національної гвардії України. У Львові байкери та поліцейські влаштували з'їзд, присвячений безпеці на дорозі.

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