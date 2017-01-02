Випуск новин за 17:00: Затримали контрабанду на Львівщині. Фото терориста зі Стамбула

У випуску новин 2 січня станом на 17:00, – чотири тисячі пачок цигарок виявили прикордонники на Львівщині. З’явилося фото ймовірного підозрюваного в організації теракту у Стамбулі.

Також у випуску: Російські військові підбиралися 200 разів до кордонів Латвії. У Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак". У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів. Вислані з США дипломати прибули до Москви. Перше звернення нового генсека ООН. Ісламська держава відповідальна за теракт у Стамбулі.

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