Випуск новин за 18:00: Арешт фабрики "Рошен". Перевірка закупівель ліків
Випуск новин 18:53, сьогодні 90 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 18:00 – Російський суд продовжив арешт кондитерської фабрики "Рошен" у Липецьку. У Верховній Раді ініціюють перевірку міжнародних закупівель ліків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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