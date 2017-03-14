Випуск новин за 18:00: Арешт фабрики "Рошен". Перевірка закупівель ліків

У випуску новин 14 березня станом на 18:00 – Російський суд продовжив арешт кондитерської фабрики "Рошен" у Липецьку. У Верховній Раді ініціюють перевірку міжнародних закупівель ліків.

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