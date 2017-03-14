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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новин за 18:00: Арешт фабрики "Рошен". Перевірка закупівель ліків

Випуск новин 18:53, сьогодні 90 Читать новость на русском

У випуску новин 14 березня станом на 18:00 – Російський суд продовжив арешт кондитерської фабрики "Рошен" у Липецьку. У Верховній Раді ініціюють перевірку міжнародних закупівель ліків.

Також у випуску:

У Жовтневому палаці обирають членів Вищої ради правосуддя.

Запрацював новий порядок переміщення товарів у зоні АТО.

Дональд Трамп віддасть на благодійність свою річну президентську зарплату.

Теги: Верховна Рада Випуск новин арешт Рошен АТО Київ Судді Дональд Трамп благочинність
Джерело: 24 Канал
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