Випуск новин за 18:00: Перемови про безвіз для України. Прокинувся найвищий вулкан Європи
Випуск новин 18:52, сьогодні 32 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 18:00 – у Брюсселі розпочались міжінституційні перемовини щодо скасування візового режиму для України. Активізувався найвищий діючий вулкан Європи - Етна.
Також у випуску:
Аваков хоче зняти торговельну блокаду.
Від завтра зростають тарифи на електроенергію.
Українці зможуть їздити в Туреччину за внутрішніми документами.
Джерело: 24 Канал
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