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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 18:00: Перемови про безвіз для України. Прокинувся найвищий вулкан Європи

Випуск новин 18:52, сьогодні 32 Читать новость на русском

У випуску новин 28 лютого за 18:00 – у Брюсселі розпочались міжінституційні перемовини щодо скасування візового режиму для України. Активізувався найвищий діючий вулкан Європи - Етна.

Також у випуску:

Аваков хоче зняти торговельну блокаду.

Від завтра зростають тарифи на електроенергію.

Українці зможуть їздити в Туреччину за внутрішніми документами.

Теги: Випуск новин Безвізовий режим Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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