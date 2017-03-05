Випуск новин за 19:00: Мітинг біля суду. Вимоги НАБУ

У випуску новин 5 березня на 19:00 – біля Солом'янського районного суду Києва збирається все більше активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.

Також у випуску: Детективи НАБУ вимагають письмове пояснення щодо перенесення засідання у справі Насірова. В центрі Москви активісти вивісили антипутінський банер. Сьогодні підозрюваному у корупційних схемах голові ДФС Роману Насірову вже не оберуть запобіжний захід.

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