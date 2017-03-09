00:50
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, 8 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 19:00: Підсніжники у Холодному Яру. Жіноче ралі в Києві

Випуск новин 19:57, 8 березня 13 Читать новость на русском

У випуску новин 8 березня станом на 19:00 – у Холодному Яру масово зацвіли підсніжники. У Києві в Міжнародний жіночий день стартувало велике ралі.

Також у випуску:

У Чернігові під кригу провалився рибалка.

З битою, кастетом та ножем троє чоловіків намагалися пограбувати інкасаторів у Мукачевому.

Поранених під Зайцевом волонтерів успішно прооперували у Бахмутській лікарні.

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.

Теги: Випуск новин Київ 8 березня Чернігів Поліція Новини Закарпаття Кримінал арешт Війна на Донбасі Лікування
Джерело: 24 Канал
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
8 березня, 22:07 Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
476
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 2933
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2627
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
8 березня, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1672
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
8 березня, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3343
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги
 4 січня , 22:46 18
Київ засипало снігом: чарівні фото та відео з мережі
 29 листопада 2016 , 10:07 5
Категорична заява Канади щодо Росії, обшуки у будинку Шустера – найцікавіше за добу
 13 листопада 2016 , 09:01
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук