Випуск новин за 19:00: Підсніжники у Холодному Яру. Жіноче ралі в Києві
Випуск новин 19:57, 8 березня 13 Читать новость на русском
У випуску новин 8 березня станом на 19:00 – у Холодному Яру масово зацвіли підсніжники. У Києві в Міжнародний жіночий день стартувало велике ралі.
Також у випуску:
У Чернігові під кригу провалився рибалка.
З битою, кастетом та ножем троє чоловіків намагалися пограбувати інкасаторів у Мукачевому.
Поранених під Зайцевом волонтерів успішно прооперували у Бахмутській лікарні.
Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.
Джерело: 24 Канал
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