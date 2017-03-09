Випуск новин за 19:00: Підсніжники у Холодному Яру. Жіноче ралі в Києві

У випуску новин 8 березня станом на 19:00 – у Холодному Яру масово зацвіли підсніжники. У Києві в Міжнародний жіночий день стартувало велике ралі.

Також у випуску: У Чернігові під кригу провалився рибалка. З битою, кастетом та ножем троє чоловіків намагалися пограбувати інкасаторів у Мукачевому. Поранених під Зайцевом волонтерів успішно прооперували у Бахмутській лікарні. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.

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